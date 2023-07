Agroalimentare: Tajani partecipa al lancio della Coalizione mondiale dei mercati contadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione della seconda giornata del vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari in corso a Roma, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha preso parte - insieme ai vertici Onu, a numerosi ministri stranieri e al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida - alla presentazione della Coalizione mondiale dei mercati contadini, tenutasi presso il mercato di Campagna amica del Circo Massimo. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nel ribadire il pieno sostegno dell’Italia alla coalizione, il vicepremier ha ricordato il profondo legame tra produzione, territorio e consumo tradizionalmente alla base della cultura del cibo italiana, evidenziando le analogie tra il modello sviluppato da Campagna amica, incentrato sulla promozione della filiera corta e la valorizzazione delle eccellenze locali, e quello promosso dalla Coalizione, a dimostrazione che le buone pratiche italiane possono essere replicate in tutto il mondo per favorire la conservazione delle specificità delle tradizioni locali. (segue) (Com)