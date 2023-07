Usa: Camera, repubblicani vogliono accusare Mark Zuckerberg di oltraggio al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti si sta preparando a chiedere di accusare di oltraggio al Congresso l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg. I componenti repubblicani della commissione presieduta da Jim Jordan hanno accusato la società, proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, di non collaborare con le indagini dei parlamentari sulle pratiche adottate per la moderazione dei contenuti online. La commissione ha annunciato oggi che proporrà al Congresso di accusare Zuckerberg nella giornata di dopodomani. Le indagini su Meta risalgono allo scorso febbraio, e sono concentrate sulle interlocuzioni tra le società tecnologiche e il governo federale. (Was)