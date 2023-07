Usa: Alphabet, ricavi e utile per azione superiori alle aspettative nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Alphabet, proprietaria della piattaforma Google, ha chiuso il secondo trimestre dell’anno con ricavi pari a 74,6 miliardi di dollari, in aumento del sette per cento e superiori alle aspettative degli analisti. Stando ai risultati finanziari al 30 giugno 2023, l’azienda ha registrato un utile per azione pari a 1,44 dollari, anch’esso superiore agli 1,34 dollari stimati dagli analisti. I proventi associati alle pubblicità su YouTube e a Google Cloud si sono attestati rispettivamente a 7,67 e 8,03 miliardi di dollari. (Was)