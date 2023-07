© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma e Commissario straordinario per il Giubileo 2025 Roberto Gualtieri partecipa alla conferenza stampa di presentazione del cantiere di Piazza Pia. Interverranno S.E. Monsignor Rino Fisichella, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l'amministratore delegato e direttore generale di Anas Aldo Isi e gli assessori ai Lavori Pubblici e alla Mobilità di Roma Capitale Ornella Segnalini ed Eugenio Patanè.Roma, Auditorium della Conciliazione, via della Conciliazione, 4 (ore 11:30)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori la delibera sul piano casa e quella sull'assestamento di bilancio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10-18) (segue) (Rer)