© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voi oggi non aprite al confronto, certificate una vostra difficoltà. E’ andato per la prima volta in cortocircuito il rapporto con il paese. Per queste ragioni non votate l’emendamento soppressivo oggi. E per queste ragioni siamo riusciti insieme - con l’opposizione unità - a portare questo testo in aula nella discussione del Parlamento". Lo ha il capogruppo Pd in commissione Lavoro, Arturo Scotto. (Rin)