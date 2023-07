Sicilia: Schlein, Salvini tace su drammatiche emergenze e offende don Ciotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre siamo tutti angosciati per la drammatica situazione dei roghi e degli aeroporti in Sicilia, Regione che sconta anche la grave carenza di infrastrutture per la mobilità, il ministro dei Trasporti parla solo di un progetto di Ponte dannoso e costosissimo che se mai sarà costruito vedremo nel Duemilamai". Lo dichiara la segretaria del Parito democratico, Elly Schlein. "Ma le risposte oggi all'emergenza roghi? Le alternative per salvare le tratte su cui ci sono enormi criticità che incidono su siciliani e turisti? Su tutto questo tace. E come non bastasse offende con frasi volgari don Ciotti, un uomo che ha passato la vita a contrastare le mafie. Ed è lo stesso ministro che ha voluto modificare il codice appalti per inserire lo strumento del subappalto a cascata, che rende più difficili i controlli contro le infiltrazioni criminali e lo sfruttamento del lavoro", conclude. (Rin)