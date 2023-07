Salario minimo: Rizzetto (Fd'I), in Aula senza mandato al relatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta della Commissione Lavoro "stasera è andata come negli accordi. Andremo in Aula senza il mandato al relatore e senza aver votato gli emendamenti. Questo presuppone che la maggioranza ha intenzione di parlare del tema e poi ritornare appena possibile in Commissione per approfondire questa ed altre proposte che arriveranno anche dalla maggioranza". Lo sottolinea in una nota il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (Fd'I), a conclusione della riunione della Commissione Lavoro della Camera sul salario minimo.(Rin)