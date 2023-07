Difesa: chief of staff della missione Nato in Iraq visita il contingente italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale situazione consente di guardare con fiducia a un prossimo futuro nel quale si potranno qualificare istruttori, tra il personale addestrato, che saranno in grado di coadiuvare gli istruttori italiani per perseguire obiettivi ancora più ambiziosi nell’ambito del Building Partner Capacity, aggiungendo così un ulteriore tassello nel conseguimento della capacità di auto sostenibilità delle Forze armate e di Sicurezza curde. Le attività svolte in teatro operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando operativo di vertice interforze (Covi). (Com)