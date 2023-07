Roma: Gualtieri, riduzione significativa crolli alberi, prima 6 mila interventi con noi 70mila l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Stiamo analizzando anche questo episodio. C'è stata una riduzione molto significativa del numero dei crolli che è strettamente proporzionale all'aumento degli interventi di manutenzione. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di un evento. "Quando siamo arrivati - aggiunge - si potavano 6 mila alberi l'anno, quest'anno ne abbiamo fatti 70 mila che è la cifra corretta per fare in 5 anni tutto il patrimonio arboreo di responsabilità di Roma Capitale che sono 350 mila alberi. L'intervento sull'albero era previsto in autunno. Io ho sentito telefonicamente le persone coinvolte, siamo molto dispiaciuti". (Rer)