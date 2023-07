Usa: Microsoft, utile netto e ricavi in aumento nel secondo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Microsoft ha chiuso il secondo trimestre dell’anno con ricavi per 56,19 miliardi di dollari, in aumento di otto punti percentuali su base annuale. Stando ai risultati finanziari al 30 giugno 2023, l’azienda fondata da Bill Gates ha segnato un utile per azione pari a 2,69 dollari. L’utile netto si è attestato a 20,08 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 16,74 registrati nello stesso periodo del 2022. I proventi associati ai servizi cloud sono pari a 23,99 miliardi, con un incremento del 15 per cento su base annuale. (Was)