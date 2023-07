Usa: Congresso, democratici presentano risoluzione per censurare la repubblicana Marjorie Taylor Greene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata democratica Becca Balint ha presentato una risoluzione per censurare la repubblicana Marjorie Taylor Greene. La proposta, presentata questa mattina, consiste in circa 40 punti relativi a recenti azioni e dichiarazioni controverse della deputata della Georgia. È il caso, ad esempio, delle immagini pornografiche mostrate dalla Greene durante una audizione risalente alla scorsa settimana, che ritraggono Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, con una serie di donne da lei identificate come prostitute. Altri esempi includono le visite in carcere effettuate dalla deputata repubblicana ai manifestanti arrestati dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021; la sua partecipazione ad eventi organizzati da suprematisti bianchi; il suo fare riferimento a parlamentari di religione islamica con l’appellativo di “Jihad Squad”; o l’aver paragonato le vaccinazioni contro il Covid-19 alle misure prese dalla Germania nazista. “Censurare Marjorie Taylor Greene sarebbe una misura tesa a preservare la nostra democrazia e la fiducia dei cittadini nei confronti del governo”, ha detto la Balint in una nota. (Was)