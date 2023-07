Usa: elezioni 2024, nuovo round di licenziamenti nella campagna elettorale di DeSantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale di Ron DeSantis, candidato alla Casa Bianca nel 2024, ha licenziato un totale di 38 persone, nel tentativo di riorganizzare la strategia del governatore repubblicano della Florida in vista delle elezioni del prossimo anno, alla luce della performance insoddisfacente registrata nei sondaggi. La direttrice della campagna elettorale di DeSantis, Generra Peck, ha affermato in una nota che “a seguito di una attenta revisione organizzativa, abbiamo preso un provvedimento aggressivo per rafforzare il posizionamento di RonDeSantis in vista delle primarie, in modo che possa battere Joe Biden”. I dipendenti licenziati includono una decina di persone impegnate nell’organizzazione di eventi. Si tratta del secondo round di licenziamenti all’interno della campagna elettorale del governatore: insieme, i provvedimenti hanno eliminato circa un terzo dello staff. (Was)