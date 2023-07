Usa: Biden su accordo tra Ups e sindacati, primo passo verso condizioni di lavoro migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ringraziato la società Ups, colosso nel settore delle spedizioni internazionali, e il sindacato dei Teamsters, che oggi hanno annunciato di avere raggiunto un accordo di principio sul nuovo contratto di lavoro. In una nota, Biden ha detto che l’intesa, che dovrà comunque essere ratificata dagli iscritti al sindacato così da evitare uno sciopero nazionale, rappresenta “un primo passo verso il miglioramento delle condizioni dei lavoratori”. L’accordo, ha continuato, dimostra che “dipendenti e datori di lavoro possono effettivamente trovare un compromesso per risolvere le proprie differenze, con benefici comuni”. (Was)