Agroalimentare: Tajani partecipa al lancio della Coalizione mondiale dei mercati contadini (2)

- Nel corso dell’evento Tajani e la vice segretaria generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed hanno avuto un proficuo scambio di opinioni sui principali dossier alimentari e regionali. In particolare, il vicepremier ha sottolineato l’attenzione con cui l’Italia guarda ai prossimi snodi politici in materia di sviluppo sostenibile, preparando il campo per il vertice Onu sugli Sdg in programma a New York e la presidenza italiana del G7. Tajani ha altresì firmato con il ministro degli Affari esteri della Repubblica federale di Somalia Abshir Omar Huruse l’accordo istitutivo dell’iniziativa “Verso la stabilità e la pace in Somalia”, tramite cui il governo italiano si impegna a erogare 3.820.000 euro al Fondo istituito dal governo federale somalo per finanziare interventi concreti a sostegno delle regioni del Paese liberate da al-Shabaab. L’Italia è al momento il primo, consistente donatore del Fondo. (Com)