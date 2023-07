Vaticano: Promotore di giustizia, la strategia difensiva di Becciu è delegittimare i magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I magistrati, definiti come porci e animali puzzolenti, sono sempre stati l'obiettivo della sua strategia difensiva". Sono le parole del Promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi, pronunciate nella requisitoria all'indirizzo del cardinale Angelo Becciu durante la 66esima udienza del processo che tende a far luce sull'utilizzo dei fondi della segreteria di Stato. "Spiace scendere a questo livello – ha continuato Diddi - ma questo è il piano di confronto che ha scelto". Il Promotore durante il suo intervento ha poi sottolineato: "La strategia del cardinale Angelo Becciu è stata interferire con le indagini, non interagire con i magistrati. Questo è stato il suo modus operandi, sempre, da subito fino ad oggi, da parte di Becciu c'è stata pervicacia nell'utilizzare anche la leva mediatica come una specie di clava per delegittimare la figura e l'operato del promotore di giustizia". Una dura requisitoria dunque, durante la quale Diddi ha spiegato su cosa poggia l'accusa di peculato in relazione alla figura di Cecilia Marogna e ai rapporti con la cooperativa Spes guidata dal fratello. (Civ)