Francia: polizia protesta dopo indagine su quattro agenti per violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia continua il movimento di protesta della polizia, dopo che un agente a Marsiglia è stato incarcerato e altri tre sono indagati perché sospettati di violenze nei confronti di un 21enne durate i recenti disordini. Secondo i media francesi, in tutto il Paese ci sono stati centinaia di agenti che si sono messi in malattia in difesa dei colleghi, anche se al momento non si ha un numero esatto perché le autorità non diffondono dati. Le attività di molti commissariati, soprattutto nella regione di Marsiglia, sono state disturbate da questa protesta, indetta perché gli agenti di polizia non hanno il diritto di scioperare. Molti hanno fatto anche ricorso al "Codice 562" che gli consente di assicurare solamente quelle attività giudicate "essenziali". (Frp)