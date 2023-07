Difesa: chief of staff della missione Nato in Iraq visita il contingente italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di brigata Nicola Piasente chief of staff della missione Nato in Iraq (Nmi) è stato in visita, nei giorni scorsi, alle unità del contingente italiano impiegate a Erbil nell'ambito dell'operazione "Prima Parthica". Accolto dal colonnello Stefano Salvadori, comandante dell’Italian national contingent command land (It Ncc - Land), il generale Piasente è stato aggiornato sul contributo fornito dai militari italiani alle attività di training, advising and assisting svolte a favore delle Forze armate e di sicurezza della regione autonoma del Kurdistan e ha visionato le diverse aree addestrative della regione in cui operano gli istruttori italiani. (segue) (Com)