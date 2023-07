Brasile: Banca di sviluppo destina 9,4 miliardi di euro a finanziamento infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) destinerà quest'anno complessivamente 50 miliardi di real (9,4 miliardi di euro) per finanziare opere infrastrutturali. Lo riferisce il presidente del Bndes, Aloizio Mercadante in una conferenza stampa al termine di un incontro con il ministro delle Finanze, Fernando Haddad. "L'importo è il doppio rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda il settore privato, nel formato di partenariato pubblico-privato, metteremo a disposizione altri 100 miliardi di real (19 miliardi di euro) ma il Paese ha bisogno di altri 300 miliardi di real (57 miliardi di euro) per costruire un piano infrastrutturale ottimale", ha detto. La Bndes ha già stanziato nei primi sei mesi dell'anno 43 miliardi di real (8 miliardi di euro) a sostegno di micro, piccole e medie imprese (Pmi) tra prestiti, finanziamenti e operazioni di garanzia.(Brb)