Agroalimentare: Lollobrigida, Italia può mettere a disposizione competenze a Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi non possiamo ricercare il cibo per tutti, non può essere questa la risposta alla sicurezza alimentare: deve essere il buon cibo per tutti, ed è molto differente come concetto. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante l’evento "I contadini con tipicità da tutto il mondo", organizzato in occasione del Summit alimentare dell'Onu. “Non si possono prendere scorciatoie, è necessario mantenere la tradizione. Oggi dobbiamo rispondere a tante esigenze e l’Italia può scegliere da che parte schierarsi”, ha sottolineato il ministro. “L’Italia può mettere a disposizione le proprie competenze a Paesi in via di sviluppo, come quelli dell’Africa, affinché possano diventare autosufficienti in termini di ricchezza e poter vendere i loro prodotti, evitando che ci siano emigrazioni derivate dalla fame”, ha detto Lollobrigida. (Res)