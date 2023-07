Decreto Alluvioni: ecco le principali misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Sono diverse le misure contenute nel decreto recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023, in cui è confluito anche il decreto Ricostruzione. Il provvedimento, approvato dall'Aula della Camera, passa adesso all'esame del Senato dove deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 31 luglio. Viene introdotta la figura del commissario straordinario alla ricostruzione, individuato nel generale Francesco Paolo Figliuolo, accompagnato dai subcommissari, vale a dire i presidenti delle Regioni colpite dal maltempo: per l'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, per la Toscana, Eugenio Giani, per le Marche, Francesco Acquaroli, i quali non potranno avvalersi di una struttura tecnica. Sospesi, poi, nei riguardi dei soggetti residenti nelle aree investite appunto dagli eventi alluvionali i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal primo maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatori. Si istituisce, inoltre, il Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dal maltempo, con uno stanziamento complessivo di risorse pari a 2,5 miliardi di euro. Ed ancora, rifinanziato per quest’anno con 200 milioni di euro il Fondo per le emergenze nazionali. "Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023 - si legge nel testo -, è istituito, nello stato di previsione del ministero del Turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente". Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, "nello stato di previsione del ministero dell’Istruzione e del Merito è istituito un fondo, denominato 'Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica', con la dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari - è scritto nel provvedimento -, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità". (segue) (Rin)