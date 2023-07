Decreto Alluvioni: ecco le principali misure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto viene disposto nel decreto, per i lavoratori subordinati del settore privato "è riconosciuta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario. In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi - prosegue il provvedimento -, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Per il periodo dal primo maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. L’indennità è riconosciuta ed erogata dall’Inps, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023". (Rin)