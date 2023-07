Lazio: presidenza Consiglio, convenzioni non nascono da scelte organi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’articolo di stampa apparso oggi sulle pagine della cronaca di Roma di un noto quotidiano, "si intende precisare la totale estraneità degli organi politici del Consiglio regionale, e a maggior ragione della Presidenza e della Giunta, chiamati in causa del tutto inopinatamente dall'articolo". Così in una nota la Presidenza del Consiglio regionale del Lazio. "Le convenzioni (non onerose) in essere non nascono, quindi, da scelte o da indicazione da parte degli organi politici del Consiglio Regionale, ma dal Cug (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) che è un soggetto autonomo, istituito ai sensi dell’art.57 del D.lgs.165/2001, ed è formato esclusivamente da sindacati e lavoratori. Le decisioni del Cug sono inserite nel Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 (Piao). A seguito dell’approvazione del Piao, gli uffici dell’Area welfare e benessere del Consiglio regionale hanno adottato un disciplinare per stipulare convenzioni non onerose, aperto a qualsiasi operatore economico per la fornitura di servizi a costo ridotto a favore dei dipendenti. Il disciplinare è stato pubblicato sul sito del Consiglio regionale, ed è tuttora aperto. In seguito a tale avviso, ha chiesto di aderire anche la Pangea srl, che svolge una pluralità di prestazioni mediche, tra cui anche quelle estetiche. Tutte le convenzioni hanno ricevuto il parere favorevole del Cug", conclude la nota.(Com)