Agroalimentare: Prandini (Coldiretti), agricoltori tra persone più in difficoltà nel mondo oggi

- Oggi fra le persone che più necessitano di cibo o che si trovano più in difficoltà a livello mondiale ci sono proprio gli agricoltori. Lo ha detto il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, durante l’evento "I contadini con tipicità da tutto il mondo", organizzato in occasione del Food Summit Onu. Prandini ha sottolineato che “i Farmers Markets rappresentano un momento di vicinanza e creano opportunità”. “Mattei fu una delle persone più lungimiranti, un italiano che fece della politica economica una delle più grandi diplomazie, noi continuiamo a mutuare quello che è stato il suo esempio”, ha aggiunto il presidente della Coldiretti. “In Africa vogliamo creare un rapporto di vicinanza, per portare le nostre tecnologie, ma anche per lavorare insieme, affinché ci sia un futuro proficuo per la popolazione”, ha spiegato Prandini. (Res)