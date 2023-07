Decreto Alluvioni: Rotelli (Fd'I), bene approvazione, pragmatismo e concretezza da governo e maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto che l'Aula della Camera con grande senso di concretezza abbia approvato il Dl Alluvioni. Si tratta di un provvedimento fondamentale per la Nazione, composto da 39 articoli, frutto del pragmatismo del governo Meloni che fin da subito ne ha fatto una priorità". Lo dice Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici a Montecitorio, di Fratelli d'Italia. "Dopo un serrato e meticoloso lavoro in Commissione, con oltre cento audizioni tra rappresentanti di categoria e delle amministrazioni, la maggioranza di governo ha dato un'importante risposta economica ai territori colpiti dalla tragica alluvione dello scorso maggio. Abbiamo infatti stanziato oltre un miliardo di euro per l'anno in corso, 750 milioni per l'anno prossimo e 841 milioni per il 2025, che insieme agli interventi per la ricostruzione superano i 4 miliardi di euro. Con la nomina del generale Figliuolo a commissario straordinario per la ricostruzione si potranno finalmente realizzare una serie di interventi urgenti a lungo attesi, superando la burocrazia e tutti quegli ostacoli che negli anni hanno impedito di realizzare tutte quelle opere a tutela del territorio e dell'ambiente, a dimostrazione di quanta attenzione e quanto ascolto nei confronti di cittadini, sindaci, associazioni e categorie professionali vi sia da parte dell'esecutivo. Attenzione per problematiche serie che affondano le loro radici anche nei tanti anni di governo della sinistra. Rimarremo concretamente al fianco dei cittadini colpiti - conclude - affinché ognuno di loro possa tornare a vivere nella piena normalità". (Rin)