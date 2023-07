Agroalimentare: Tajani, miliardi di persone hanno problemi con cibo, fare di più a livello di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono miliardi di persone con problemi di cibo. Dobbiamo fare di più a livello di solidarietà. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l’evento "I contadini con tipicità da tutto il mondo", organizzato in occasione del Food Summit Onu. “Di fronte ad Africa e Sud America noi siamo Paesi ricchi. La cooperazione internazionale è anche aiutare gli amici, ovunque. Aiutare per un’agricoltura più moderna, per una industria più moderna, questa deve essere la cooperazione internazionale”, ha affermato il titolare della Farnesina. (Res)