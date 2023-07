Imprese: Tajani, aziende vanno aiutate a internazionalizzarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo aiutare le nostre imprese a internazionalizzarsi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l’evento "I contadini con tipicità da tutto il mondo", organizzato in occasione del Food Summit Onu. “Voglio ringraziare i nostri agricoltori e Coldiretti per questa azione che sta intraprendendo per la difesa dell’ambiente, ma anche per missioni internazionali, come è stato fatto in Egitto”, ha affermato il titolare della Farnesina, sottolineando l’importanza di creare rapporti di amicizia con il continente più vicino a noi, che è quello africano”. “Oggi eravamo a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio per incontrare il presidente del Bangladesh. Abbiamo citato la missione in Egitto e siamo pronti a proporre la stessa iniziativa alle imprese del Bangladesh. Il governo continuerà a sostenere queste iniziative”, ha dichiarato Tajani. (Res)