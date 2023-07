Decreto Alluvioni: Mattia (Fd'I), sua approvazione atto di grande responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un intenso lavoro in Commissione Ambiente, in Aula oggi il Parlamento ha votato la conversione in legge del dl n 61 del primo giugno. Un atto di grande responsabilità nel rimarcare quanto promesso dal presidente Meloni e dall'intero governo da lei presieduto. Governo che già aveva dato una importante risposta, individuando nel generale Figliuolo il miglior commissario in assoluto per gestire la ricostruzione di una regione martoriata". È quanto dichiara Aldo Mattia, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Ambiente alla Camera. "Un commissario che con la conversione in legge del decreto - aggiunge - ha tutti gli strumenti, sia economici che normativi, per operare nelle migliori condizioni possibili. Ancora una volta il governo Meloni e il Parlamento nella sua maggioranza hanno dimostrato efficenza, professionalità e attenzione massima nei confronti delle famiglie, imprese e istituzioni dell'Emilia Romagna". (Rin)