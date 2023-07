Ue: Valentini, preservare mercato interno, serve fondo sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato interno “è un asset cruciale che non va solo preservato ma che rappresenta un vantaggio competitivo negli attuali scenari geopolitici complessi: bisogna evitare frammentazioni dovute alla legislazione e alla concorrenza fiscale". Lo ha detto Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenuto al meeting informale dei ministri europei della competitività che si è chiuso oggi a Logrono, in Spagna. Per Valentini "è necessario agire insieme per rispondere a politiche come quelle statunitensi dell'Ira che non possiamo affrontare in maniera separata. Dobbiamo quindi istituire un fondo sovrano industriale europeo, che non sia finalizzato a spendere più risorse ma a preservare il level playing field e orientare gli investimenti pubblici creando un quadro chiaro". Anche gli “Important project of european interest” (Ipcei), ha rilevato il viceministro, "sono un ottimo esempio di collaborazione a livello europeo, ma vanno ripensati per rendere le procedure più snelle e i processi autorizzativi più veloci". Per quanto riguarda l'indipendenza strategica, Valentini ha ricordato che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "ha sostenuto l'approccio di 'derisking' riduzione dei rischi, al posto del 'decoupling', ovvero il distacco dell'Ue dagli altri attori globali, perché un'opzione non perseguibile. La chiave è diversificare, spingendo per la stipula di accordi internazionali con nuovi partner". Per quanto riguarda la transizione green, ha ribadito, "l'Italia sostiene la neutralità tecnologica. Ciò non implica una resistenza netta a qualsiasi ipotesi di cambiamento ma l'adozione di un approccio pragmatico". "Dobbiamo lavorare insieme - ha concluso Valentini - partendo dal Bruxelles effect ed elevandolo a Bruxelles consensus, la più alta forma di espressione della forza e dell'influenza Ue a livello globale. Dobbiamo definire degli standard condivisi e lavorare insieme, al fine di affermare la forza dell'Ue". (Rin)