Salario minimo: Pirro (M5s), con no a nostra mozione destra si conferma nemica lavoratori

- "Bocciando la nostra mozione per l'introduzione del salario minimo a 9 euro lordi l'ora, la maggioranza si conferma nemica dei quasi 4 milioni di lavoratori poveri del nostro Paese. È caduta la maschera di questi finti 'patrioti', che con un occhio ai sondaggi cercano maldestramente di rimandare la discussione della nostra pdl alla Camera mentre a palazzo Madama votano contro la possibile introduzione di questa misura. Di contro, Fd'I, Lega e Forza Italia danno il via libera ad una loro ordine del giorno con cui si impegna il governo ad 'evitare qualsiasi forma di intervento che spinga al ribasso i salari medio bassi': un'argomentazione che Fd'I, Lega e FI usano a ogni piè sospinto ma che è totalmente priva di fondamento. Insomma, una fake news. Di queste, è indubbio, sono campioni indiscussi". Lo afferma in una nota la senatrice del M5s Elisa Pirro, componente della X commissione.(Com)