Municipio Roma I: Meleo-Festa (M5s), bene avvio nostri cantieri piazza dei Cinquecento

- In una nota congiunta, la capogruppo in Campidoglio del M5s Linda Meleo e la capogruppo del M5s in Municipio Roma I Federica Festa, dichiarano: "Siamo molto soddisfatti di apprendere dall'assessora ai Lavori Pubblici Alessandra Sermoneta in Commissione Giubileo del Municipio I che i cantieri in piazza dei Cinquecento sono in fase di avvio". "Un restyling doveroso, fortemente voluto dall'Amministrazione Raggi e oramai indispensabile alla luce del crescente degrado in cui versa l'area della stazione Termini e delle nuove necessità di accoglienza e mobilità portate dal Giubileo 2025. È necessario tuttavia che il rinnovamento sia portato ascoltando chi continuerà a lavorare nella zona del cantiere, come tassisti, operatori dei bus Gran Turismo e dei transfer, e dei librai di via Einaudi, senza mai interrompere il confronto. Auspichiamo che, a questo, facciano seguito anche altri grandi progetti di riqualificazione, magari ideati dalla Giunta Gualtieri, che finora non ha brillato per creatività. La Capitale ha bisogno di mettere a terra degli interventi incisivi per affrontare le sfide che la attendono", concludono. (Com)