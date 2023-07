Iraq: fonti "Nova", prevista visita del presidente Turco Erdogan a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista una visita del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nella capitale dell'Iraq, Baghdad, per discutere con il primo ministro iracheno, Muhammed Shia al Sudani, "il fascicolo relativo alla lotta al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), la questione idrica e il riavvio dell'esportazione del petrolio della regione del Kurdistan attraverso il porto turco di Ceyhan". Lo hanno confermato fonti di "Agenzia Nova" in un punto sugli ultimi sviluppi in Iraq. Inoltre, il presidente della Repubblica dell'Iraq, Abdul Latif Rashid, ha incontrato i rappresentanti di una serie di missioni diplomatiche straniere accreditate in Iraq in cui, secondo fonti "Nova", avrebbe sottolineato "l'importanza di trasmettere ai loro Paesi un quadro veritiero e realistico sulle condizioni positive del Paese". (segue) (Irb)