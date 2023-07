Italia-Bangladesh: Meloni riceve Hasina, favorire flussi regolari migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi il Primo Ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina, a Palazzo Chigi. Il colloquio – riferisce una nota di palazzo Chigi – si è incentrato sul rafforzamento del rapporto bilaterale, in particolare nell’ambito della gestione dei movimenti migratori, favorendo i flussi regolari e contrastando le attività criminali dei trafficanti. È stata constatata la possibilità di incrementare ulteriormente lo sviluppo degli investimenti e degli scambi commerciali, della cultura, della sicurezza energetica e della cooperazione nel settore della difesa. Grande attenzione è stata dedicata al tema della sicurezza alimentare, anche nel contesto del secondo Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi alimentari sostenibili presso la Fao, al quale ieri sono intervenute nei discorsi di apertura il presidente Meloni e il Primo Ministro Hasina. I due Capi di governo si sono soffermati sugli sviluppi e sulle ripercussioni della crisi russa e sulla situazione nell’Indo-Pacifico. Nel corso della visita del Primo Ministro Hasina sono stati sottoscritti fra Italia e Bangladesh un Programma esecutivo di collaborazione culturale ed un Memorandum d’Intesa sulla cooperazione in ambito energetico. (Com)