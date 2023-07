Decreto Alluvioni: Gruppioni (Az-Iv), nessun errore su voto fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contrariamente a quanto mi viene attribuito, io non ho mai votato a favore della fiducia sul dl Alluvioni". Lo dichiara Naike Gruppioni, deputata di Azione-Italia viva. "Al momento di votare ho lasciato il mio seggio, sono scesa e, come annunciato durante il mio intervento in Aula, ho detto un chiaro 'no'. Nonostante questo il mio voto è stato registrato come un 'sì'. Anche i colleghi vicini a me si sono stupiti perché, avendo sentito il mio voto, non capivano come potesse risultare un voto differente. E' chiaro che deve essere stata fatta confusione nella registrazione", conclude. (Rin)