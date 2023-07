Scuola: Pd, garantire servizi educativi e preservare esperienze territori nel solco del modello di Maria Coscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliamo con favore la notizia della pubblicazione del bando sugli avanzamenti di carriera da parte di Roma Capitale. Si tratta di una procedura attesa da molti anni dai dipendenti capitolini. Lo dichiarano Carla Fermariello, Riccardo Corbucci, presidenti delle Commissioni capitoline Scuola e Personale unitamente alla capogruppo del Pd Valeria Baglio. "Esprimiamo tuttavia grande preoccupazione per il modello organizzativo che si intende proporre alla città nell'ambito dei servizi educativi. Abbiamo chiesto più volte, durante le commissioni capitoline Scuola e Personale, ascolto e rispetto per le esperienze emerse dai territori, maturate grazie alla ultradecennale esperienza della città di Roma, sviluppatasi nel solco del modello educativo ideato da Maria Coscia. Auspichiamo che queste esperienze e queste competenze, non ascoltate mai abbastanza, frutto di professionalità elevate e di una preziosa cultura della cura, siano tutelate come patrimonio umano di Roma Capitale", proseguono Fermariello, Corbucci e Baglio. (segue) (Com)