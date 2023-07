Scuola: Pd, garantire servizi educativi e preservare esperienze territori nel solco del modello di Maria Coscia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo infine che vadano introdotti dei correttivi sostanziali al metodo sino ad ora adottato alla governance del settore educativo capitolino e alla gestione del personale. Abbiamo segnalato i rischi che si corrono quando si aderisce ad un approccio burocratico che disconosce l'importanza della cura e della relazione nell'ambito dei servizi educativi. Convocheremo nuovamente le commissioni Scuola e Personale in seduta congiunta la prossima settimana per ricevere rassicurazioni in merito alla garanzia dell'erogazione puntuale dei servizi educativi a partire dal primo settembre e a tutela del personale educativo che ogni giorno, spesso in condizioni difficili, assicura quel servizio a tutti i bambini e a tutte le bambine della città senza alcuna distinzione", concludono Fermariello, Corbucci e Baglio. (Com)