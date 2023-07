Ucraina: ex Marine statunitense ferito durante i combattimenti, trasportato in Germania per cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex Marine statunitense Trevor Reed, liberato dalle autorità di Mosca nel quadro di uno scambio di prigionieri avvenuto nell’aprile del 2022, dopo aver trascorso quasi tre anni in prigione in Russia, è rimasto ferito partecipando ai combattimenti in Ucraina. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che Reed è stato prima portato in ospedale a Kiev, per poi essere trasferito in Germania per ricevere le cure mediche necessarie. Le fonti non hanno precisato la dinamica dell’incidente, né hanno fornito dettagli in merito alla natura delle ferite riportate. Reed è stato arrestato a Mosca nell’estate del 2019, e condannato l’anno seguente a nove anni di reclusione per “aver messo a rischio” la vita di alcuni agenti di polizia durante un alterco. (Was)