Fvg: assessore Protezione civile, per danni maltempo impegnati 700 uomini e 250 mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alle conseguenze dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione, la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia oggi ha messo in campo 700 uomini e donne e 250 mezzi, al fianco dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, al termine di una giornata di sopralluoghi in tutta la regione. "Le attività economiche sono state colpite duramente, in particolare il triangolo che ha come epicentro Mortegliano insieme a Bicinicco e a Pozzuolo del Friuli. Questa fascia territoriale ha dovuto scontare anche delle evacuazione importanti" . A Mortegliano è stata evacuata una casa di riposo e si è intervenuti sui tetti divelti. L'energia elettrica è mancata a 12 mila utenze. "Via via Enel, con un grande lavoro, sta ripristinando questo questi collegamenti. "Questi giorni - ha aggiunto Riccardi - sono stati veramente difficili, per emergenze meteo continue. Giorni che hanno messo a dura prova anche un importante organizzazione come la nostra", ha concluso l'assessore. (Frt)