Milano: De Corato (Fd'I), da Comune decisione ridicola sospendere area C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi minuti fa il Sindaco Sala "ha comunicato che per tutto oggi e per domani, area C sarà sospesa. Questa è l'ennesima decisione ridicola di Sala che avrebbe potuto sospendere la tassa di ingresso nel centro città per più giorni, fino al normale ripristino di tutta la rete del trasporto pubblico locale". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sulla sospensione del Sindaco per oggi e domani di Area C. "D'altronde, dal 2016, il Sindaco "green" ha continuato imperterrito la guerra e l'accanimento contro le auto: Dagli aumenti di Area C, all'introduzione di Area B, alle zone 30 km/h e strisce blu a pagamento per più ore rispetto a quelle previste in precedenza!" replica De Corato. Il Centrosinistra che governa Palazzo Marino, "in questi ultimi 12 anni, ha saputo solamente 'mettere le mani nelle tasche degli automobilisti milanesi'. Il disastro meteorologico avvenuto la scorsa notte, inoltre, è dovuto alla scarsa manutenzione e potatura degli alberi, di cui alcuni erano già caduti nei giorni precedenti senza fenomeni particolari e, soprattutto, al poco controllo e verifica effettuata dei 130.000 tombini che sono presenti sulle strade della nostra città che, in occasione di fenomeni temporaleschi eccezionali, manifestano ulteriormente la già drammatica situazione!" conclude.(Com)