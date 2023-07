Decreto alluvioni: Trancassini (Fd'I), accolto mio odg per istituzione Zes per aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È stato accolto il mio odg al Dl Alluvione che impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare una normativa strutturale per costituire delle Zone Economiche Speciali (Zes) anche nei territori colpiti da eventi calamitosi che necessitano di un intervento pubblico per sostenere lavoratori e imprese". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini. Mi riferisco, ad esempio, alle nostre aree interne che non solo sono spesso colpite da calamità naturali ma devono combattere anche contro fenomeni come lo spopolamento. L’obiettivo è quello di promuovere nei nostri territori la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano sia un rapido superamento della situazione emergenziale sia di agevolare la successiva fase di ricostruzione per il ripristino dei servizi essenziali attraverso lo sviluppo delle imprese già esistenti e l’insediamento di nuove realtà economiche ed imprenditoriali”. (Rin)