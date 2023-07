Pil: Santanchè, il turismo traina la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo "è la più grande industria della Nazione, lo penso da sempre, e oggi il Fondo Monetario Internazionale, da quanto si apprende, certifica che è proprio grazie a questo comparto, insieme a quello dei servizi, che il Pil italiano cresce - anche più di Francia e Germania". Lo evidenzia il ministro del Turismo Daniela Santanchè. "In quanto Ministro del Turismo, sono orgogliosa di questo importantissimo risultato, che dimostra come le tantissime persone che ogni giorno lavorano nel settore turistico contribuiscano allo sviluppo sociale ed economico della nostra Italia. Il Ministero - conclude - sarà sempre al loro fianco per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi e per affrontare e vincere, insieme, le sfide del futuro”. (Rin)