Maltempo: Lollobrigida, mettere in campo risorse adeguate per le aziende

- Servono strategie nuove per fronteggiare gli episodi di maltempo degli ultimi giorni perché “eventi di questa natura non erano così consueti” in passato. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine dell'evento "I contadini con tipicità da tutto il mondo" a Roma. “La prima cosa è rispondere alle questioni legate al clima cercando di andare incontro alle emergenze, cercando di salvaguardare le vite, poi le strutture, e poi cercando di dare un riscontro con la riparazione dei danni che si vanno accumulando”, ha detto il ministro. Lollobrigida ha richiamato l’attenzione sul fatto che “la varietà di eventi climatici che abbiamo quest’anno è abbastanza unica”. Pertanto, occorre immaginare delle strategie “che in passato non sono state messe in campo anche perché eventi di questa natura non erano così consueti”. “Dal punto di vista economico bisogna dare riscontro” per permettere “alle aziende di sopravvivere adesso e di vivere bene in futuro mettendo in campo risorse adeguate”, ha concluso Lollobrigida. (Res)