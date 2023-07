Migranti: Usa, giudice sospende la politica di asilo dell’amministrazione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale in California ha bloccato temporaneamente la politica dell’amministrazione Biden in materia di asilo, sospendendola per 14 giorni in attesa di un possibile ricorso in appello. La sentenza del giudice Jon Tigar, che potrebbe avere impatti significativi sulla gestione dei migranti in arrivo al confine tra Stati Uniti e Messico, è arrivata a seguito di una causa avviata dall’Unione statunitense per le libertà civili (Aclu). L’azione dell’organizzazione non governativa, orientata a difendere i diritti fondamentali negli Stati Uniti, riguarda in particolar modo una norma approvata dal governo federale, che impedisce di avanzare una richiesta di asilo ai migranti arrivati negli Usa passando attraverso Stati terzi rispetto a quello di origine. Il dipartimento della Giustizia dovrebbe fare ricorso in appello contro la proposta nei prossimi giorni. (Was)