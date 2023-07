Fvg: assessore Protezione civile, una volta esauta allerta meteo faremo stima dei danni con i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si attende l'esaurirsi dell'allerta meteo in Friuli Venezia Giulia per dare inizio la stima dei danni, su cui saranno coinvolti i Comuni. Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, al termine di una giornata di sopralluoghi in tutta la regione dopo la forte ondata di maltempo. "Ho incontrato diversi sindaci nel corso di questa giornata come fatto nelle giornate passate", ha detto Riccardi, ricordando come sia già stato aperto un dialogo con lo Stato "per quelli che potranno essere gli interventi che si potranno aggiungere alla destinazione, davvero importante, che la Regione ha deciso di mettere nella propria legge di assestamento di bilancio, stanziando 50 milioni di euro, che si aggiungono ai precedenti decreti". (Frt)