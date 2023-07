Algeria: ministro Esteri e assistente segretario Stato Usa discutono coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, e l'assistente del segretario di Stato Usa per le organizzazioni internazionali, Michele Sison, hanno discusso le prospettive di rafforzamento del coordinamento tra i due Paesi all'interno del Consiglio dei diritti umani e il Consiglio di sicurezza dell'Onu. Lo ha riferito il ministero degli Esteri algerino in un comunicato stampa, secondo cui Sison ha espresso le sue condoglianze a nome del governo statunitense in merito ai vasti incendi che hanno colpito il nord del Paese. In vista della prossima visita di Attaf a Washington, le parti hanno anche discusso gli sviluppi delle crisi in Libia, Mali, Sudan e nella regione del Sahel, nonché le questioni del Sahara occidentale e dei Territori palestinesi. Secondo quanto riferito dal dicastero algerino, Sison ha espresso "l'apprezzamento e il sostegno di Washington agli sforzi dell'Algeria per promuovere la stabilità e lo sviluppo nel suo vicinato regionale e continentale". (Ala)