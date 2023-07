Belgio: Salah Abdeslam e altri cinque imputati riconosciuti colpevoli per gli attentati del 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati dichiarati colpevoli di "omicidio terroristico" gli imputati per gli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016. La lettura della sentenza di colpevolezza, avvenuta oggi attorno alle 19:00 al palazzo di giustizia di Haren, alla periferia di Bruxelles, è stata pronunciata nel corso di un'udienza pubblica dalla presidente della Corte d'Assise, Laurence Massart. I giurati hanno raggiunto un verdetto di colpevolezza per Salah Abdeslam, Oussama Atar (presunto morto in Siria), Mohamed Abrini, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi e Bilal El Makhoukhi, riconosciuti colpevoli di omicidio terroristico. Sofien Ayari, Hervé Bayingana Muhirwa e Smail Farisi sono stati assolti dalla medesima accusa. Come ha riferito il quotidiano belga "Le Soir", la giuria ha raggiunto un verdetto sulla colpevolezza dei dieci imputati lunedì, dopo 18 giorni di deliberazione. (segue) (Beb)