Belgio: Salah Abdeslam e altri cinque imputati riconosciuti colpevoli per gli attentati del 2016 (2)

- Subito dopo aver ascoltato l'ultima parola degli imputati, intorno alle 21:00 di giovedì 6 luglio, la giuria si è ritirata per giudicare la colpevolezza o l'innocenza dei dieci uomini e, dopo circa sette mesi di dibattiti, la giuria si è ritirata il 6 luglio per una lunga deliberazione sulla colpevolezza degli imputati. I 12 giurati effettivi e i 15 supplenti rimasti (nove giurati hanno dovuto lasciare il loro posto durante il processo per vari motivi) sono stati rinchiusi in un hotel di Bruxelles, il cui indirizzo è stato mantenuto segreto, insieme ai tre giudici titolari e ai loro due supplenti, ha spiegato "Le Soir". "Sono stati quindi formati tre gruppi. Il primo, composto dai giurati e dai magistrati veri e propri, aveva il gravoso compito di analizzare il voluminoso fascicolo per giungere a un verdetto. Per farlo, i membri della giuria hanno dovuto rispondere a 287 domande con risposta affermativa o negativa, utilizzando le prove contenute nel fascicolo e tutto ciò che è stato detto durante il processo. Le sette donne e i cinque uomini che componevano la giuria vera e propria dovevano poi giustificare le loro risposte in una motivazione redatta con l'aiuto dei tre magistrati", ha continuato "Le Soir". Il primo gruppo ha ora completato il suo lavoro e si è pronunciato sulla colpevolezza degli imputati. (segue) (Beb)