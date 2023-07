Belgio: Salah Abdeslam e altri cinque imputati riconosciuti colpevoli per gli attentati del 2016 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A processo sono andati dieci imputati: Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Smail Farisi e Ibrahim Farisi. Tutti sono stati accusati di omicidio e tentato omicidio in un contesto terroristico, oltre che di partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, ad eccezione di Ibrahim Farisi che, come il fratello Smail, doveva rispondere solo dell'ultima accusa. Dopo la lettura delle risposte alle domande e delle motivazioni in pubblica udienza, sarà adesso dichiarato un mese di pausa in coincidenza con la tradizionale pausa di agosto. A settembre si terranno nuovi dibattiti, prima che i giurati inizino una seconda deliberazione per decidere la pena da infliggere agli imputati riconosciuti colpevoli. L'attentato risale al 22 marzo 2016, quando all'aeroporto di Zaventem si verificarono due esplosioni. La prima alle 07:58 e un'altra pochi secondi dopo. Una terza bomba, che è stata poi scoperta sulla scena, è stata fatta esplodere dopo aver evacuato i servizi di emergenza e la polizia ancora sul posto. Poco più di un'ora dopo, alle 9.11, si è verificata un'altra esplosione, questa volta a Bruxelles, nella stazione della metropolitana di Maelbeek. Gli attacchi terroristici uccisero 32 persone e ne ferirono alcune centinaia. (Beb)