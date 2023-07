Sociale: la Fondazione Anna Mattioli di Parma non si ferma e rilancia la sua azione solidale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Obiettivi importanti ed ambiziosi quelli della Fondazione tanto desiderata da Anna Mattioli, grazie a progetti che non si sarebbero potuti realizzare senza l'impegno dei tanti sostenitori che, come l'attore tanto amato dal pubblico, hanno affiancato la Fondazione nel suo percorso e che richiedono oggi l'ulteriore aiuto di tutti quanti ne condividano le finalità". "Siamo certi che il nostro impegno – dichiara il Presidente Pagliuca –venga riconosciuto e sostenuto da tante persone che, con le donazioni del 5×1000, ci permetteranno di realizzare ulteriori percorsi a favore e a tutela della collettività. Il nostro scopo è promuovere e stimolare la solidarietà sociale, con focus sui bambini e i ragazzi più bisognosi di cura". "Non vogliamo certo fermarci ora - conclude il presidente Pagliuca. Il nostro obiettivo rimane quello di continuare ad aiutare i più deboli: dare riparo a nuclei familiari fragili con figli minori, alleviare le loro patologie o disabilità, superare situazioni di disagio e sofferenza. Ma anche organizzare attività educative e ricreative per i bambini da accudire con particolare riguardo e contribuire a dotare le scuole e le strutture sociosanitarie di materiali e strumenti per migliorare il percorso di cura. Noi ci siamo, Massimiliano e le Istituzioni locali ci sostengono, la Fondazione Anna Mattioli c'è". (Com)