Salario minimo: Berrino (Fd'I), sterile propaganda dell'opposizione, fermiamoci e discutiamone insieme

- "Vorrei sgombrare il campo dalle facili chiacchiere dell'opposizione che sta provando a tirare in ballo il centrodestra oggi, durante gli interventi nell'Aula del Senato. Non siamo stati noi ad affermare ed a promettere di eliminare la povertà, di mettere in regola i raiders. Non siamo noi a negare che ci sono stipendi bassi. Nulla di tutto ciò è stato fatto". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanni Berrino intervenendo in Aula sulla mozione sull'introduzione di un salario minimo garantito per i lavoratori italiani. "Se l'opposizione che richiama il dettato costituzionale ne avesse compreso il significato negli anni in cui ha governato , avrebbe a suo tempo messo in atto azioni per avere una retribuzione coerente con il lavoro svolto. La Adesso ci viene rinfacciato di non sapere che in Italia ci sono lavoratrici e lavoratori che non guadagnano abbastanza, si prova a parlare di salario minimo. Siamo di fronte alla sterile propaganda per arginare il fatto, evidente, di aver trascurato per troppo tempo proprio quei lavoratori in difficoltà. Noi di Fratelli d'Italia, invece, abbiamo ben presente cosa bisogna fare. Fermiamoci e discutiamone tutti assieme. Noi non neghiamo l'esistenza del problema e l'urgenza di agire per risolverlo. Evitiamo uno scontro che non serve a nessuno. Smettetela di parlare di salario minimo solo per mettervi una 'medaglia del mese di agosto' per poi tornare a settembre e sprofondare nella stessa situazione".(Rin)