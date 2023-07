Germania: chiusa mostra di dipinti con sesso omosessuale allestista in chiesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata chiusa in seguito alle proteste una mostra allestita nella chiesa evangelica di Sant’Egidio, a Norimberga, dove erano esposti dipinti con scene esplicite di sesso omosessuale. Intitolata “Gesù ama”, la mostra era di dipinti di Rosa von Praunheim, pseudonimo del regista e pittore Holger Mischwitzky, attivista del movimento per l’emancipazione degli omosessuali. Tre dei dipinti esposti erano già stati celati alla vista da un paravento, in conformità della legge sulla tutela dei minori. Aperta il 20 luglio, la mostra è stata chiusa oggi anticipatamente per decisione del consiglio che amministra la chiesa di Sant’Egidio. Sul proprio sito web, l’ente ha comunicato che, nei suoi dipinti, von Praunheim si occupa “nel consueto modo pungente, critico e schietto di religione repressiva, sessualità liberata e di un Gesù che ama perché vive”. (Geb)